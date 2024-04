Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: le titre avance, Deutsche Bank se montre confiant information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - Le titre Safran signe l'une des plus fortes hausses du CAC 40 vendredi matin à la Bourse de Paris, soutenu par une note favorable de Deutsche Bank.



Peu avant 11h30, l'action s'adjuge 1,8%, alors que le CAC avance au même moment de 0,9%. L'indice sectoriel européen, le STOXX Europe Aerospace & Defense, progresse de son côté de 1,7%.



Dans une étude parue dans la matinée, les analystes de la banque d'affaires indiquent avoir revu à la hausse leur objectif de cours de 190 à 208 euros en perspective d'une 'solide dynamique' de l'activité sur le premier trimestre.



Alors que l'équipementier aéronautique publiera son chiffre d'affaires trimestriel le 26 avril prochain, DB dit s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires de 17%, avec une contribution positive de tous les métiers.



Le groupe devrait par ailleurs confirmer ses objectifs annuels, poursuit le bureau d'études, qui indique anticiper des commentaires encourageants concernant à la fois le marché des pièces détachées et la marge opérationnelle.



Deutsche - qui reste à 'conserver' - justifie son relèvement d'objectif par la contribution accrue de la valorisation accrue de GE Aerospace dans les métiers de la propulsion.





