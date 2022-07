Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Safran: le M88 dépasse le million d'heures de fonctionnement information fournie par Cercle Finance • 13/07/2022 à 11:26

(CercleFinance.com) - Le moteur M88 qui équipe l'avion de combat Rafale de Dassault Aviation a franchi le cap du million d'heures de fonctionnement.



Ce moteur est en activité depuis plus de deux décennies et a été livré à plus de 600 exemplaires. Entré en service en 2004 au sein des forces armées françaises, il équipe les Rafale de l'Armée de l'Air et ceux de la Marine Nationale.



A ce jour, 284 appareils ont été vendus aux 7 clients export : Egypte, Qatar, Inde, Grèce, Croatie, Emirats Arabes Unis et Indonésie.



' Le M88 est devenu le moteur d'avion de combat de référence en Europe, grâce à ses performances, sa fiabilité et sa maintenabilité au meilleur niveau mondial ' souligne Jean-Paul Alary, Président de Safran Aircraft Engines.



Afin de répondre aux commandes, Safran Aircraft Engines va tripler sa cadence de production au cours des prochaines années.