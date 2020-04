Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : le CA du T1 en baisse de -6,9% en publié Cercle Finance • 29/04/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - Safran annonce ce soir un chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre 2020 de 5,4 milliards d'euros, en baisse de -6,9% en données publiées, et de -8,8% en organique. Dans le détail, le groupe constate une baisse de -11,8% du chiffre d'affaires de la Propulsion, quand le chiffre d'affaires des Équipements aéronautiques, Défense et Aerosystems enregistre un léger recul de -2,9% ; par ailleurs, le chiffre d'affaires d'Aircraft Interiors a reculé de - 15%. 'Aujourd'hui, le scénario central est celui d'une reprise progressive, les nouvelles livraisons d'avions devant être durablement en baisse, au-delà de 2020. À court terme, les compagnies aériennes et l'industrie aéronautique devraient cependant bénéficier de l'aide des pouvoirs publics. À long terme, les perspectives restent positives pour Safran', indique le groupe.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +6.08%