Safran Landing Systems choisi par Philippine Airlines pour la maintenance d'Airbus A330 et A320

(AOF) - Safran Landing Systems, société du groupe Safran, a été sélectionnée par Philippine Airlines pour effectuer les opérations de Maintenance, Réparation et Révision (MRO) sur les trains d'atterrissage d'une trentaine d'Airbus A330 et A320. Le contrat, qui prendra effet cette année, s'étendra jusqu'en 2024 pour huit avions gros porteurs A330 et, jusqu'en 2025, pour 20 avions A320 et A321 de la flotte de la compagnie philippine.

Ces opérations de maintenance seront effectuées dans l'atelier de Singapour de Safran, joint-venture du groupe avec SIAEC (Singapore Airlines Engineering Company), qui compte plus de 300 collaborateurs spécialisés dans la maintenance des trains d'atterrissage.

Bruno Chiarelli, directeur de la division MRO de Safran Landing Systems, a ajouté : " (...) Ce nouveau partenariat perpétue la relation de confiance de longue date qui nous lie, de même qu'il renforce notre présence dans la région Asie-Pacifique où Safran Landing Systems effectue plus de 500 révisions de trains d'atterrissage par an."

Philippine Airlines déploie ses avions bi-couloirs A330 vers Hawaï, le Moyen-Orient, l'Australie et plusieurs pays d'Asie. Les liaisons intérieures desservant les principales villes des Philippines, de même que diverses destinations en Asie du Sud-Est et du Nord-Est, repose quant à elle sur les appareils A320 et A321.

Ce contrat bénéficiera également de l'offre de support et de services Landing Life regroupant l'ensemble des activités après-vente de Safran Landing Systems avec pour objectif d'offrir un service réactif, fiable et au juste coût.

- Troisième équipementier aérospatial: numéro 1 mondial des moteurs d’avions civils, des turbines et commandes de vols d’hélicoptères, des transmissions de puissance, des nacelles de moteurs d’avions, numéro 2 des moteurs spatiaux et numéro 4 des moteurs militaires… ;

- Activité de 15,3 Mds€, organisée en 3 divisions : la propulsion aéronautique et spatiale (48 %), l’équipement & défense (41 %) puis Aircrafts interiors ;

- Modèle d'affaires en 4 piliers : recentrage sur l’aviation civile avec le rachat de Zodiac Aerospace, renforcement de la propulsion et l’équipement, avec pour objectif 2035 le rang de numéro 1 mondial des équipementiers aéronautiques, partenariat historique avec GM, jusqu’en 2040 sur le moteur civil CFM56, peu à peu remplacé par le moteur Leap et montée en puissance des services (57 % des ventes), mieux margés que la 1 ère monte ;

- Capital non opéable (11,2 % des actions pour l’Etat et 7 % pour les salariés), Ross McInnes présidant le conseil d’administration de 18 membres et Olivier Andries directeur général ;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à fin juin à 425 Md€ (effet de levier de 1,13), un autofinancement libre de 1,7 Md€ et des liquidités de 6,2 Mds€.

- Stratégie 2022 de hausse de la compétitivité et de rôle de leader de l’avion plus électrique, avec une croissance annuelle de 4 à 6 % du chiffre d’affaires, une marge opérationnelle entre 16 et 18 % et des dépenses de R&D entre 6 et 7 % du chiffre d’affaires ;

- Stratégie d’innovation portée par une R&D supérieure à 1,4 Md€ et soutenue financièrement par l'Etat français, avec un portefeuille de + 13 000 brevets (540 demandes en 2021) : 2 centres de R&T “Safran Tech” à Saclay et Gennevilliers : énergie et propulsion, matériaux et procédés, capteurs, systèmes électriques et électroniques, traitement du signal et de l’information, modélisation & simulation et futures aubes de turbines / plateformes avec équipements spécifiques pour matériaux de nouvelle génération / regroupement des procédés de fabrication additive au Haillan, en vue de leur déploiement industriel;

- Stratégie environnementale aux objectifs 2030 renforcés : réduction de 50 % vs 2018 des émissions carbone et de 50 % des émissions liées aux déplacements des collaborateurs / mobilisation des 400 principaux fournisseurs / aéronef de rupture « bas-carbone » d’ici 2035, intégration de carburants durables / programme CFM RISE de réduction de + 20 % des émissions du moteur ;

- Carnet de commandes à 4 fois les ventes annuelles et récurrence du chiffre d’affaires dans l'après-vente pour la propulsion (les 2/3 des revenus) ;

- Préservation des compétences par la clause de retour d’activité et environnement de marché plus favorable -retour du trafic aérien à près de 80 % des niveaux de 2019 et des cycles de vol CFM à 86 % ;

- Rotation du portefeuille avec 3 acquisitions récentes - Orolia, 63 % de Celas et Aubert Duval - et la cession de l’activité « Arresting systems ».

- Impact de la guerre Russie-Ukraine : suspension des activités menées en sociétés communes (3 % du chiffre d’affaires) et risque d’approvisionnement en titane à partir de l’automne, dont la charge des dépréciations, pour 160 M€, par des économies de coûts ;

- Anticipations 2022 : inflation et pénurie de matériaux/composants mais amélioration progressive du trafic aérien d’où une hausse de 20 % de la R&D et de 40 % des investissements ;

- Après une hausse de 24,5 % des ventes et de 59 % du bénéfice opérationnel au 1 er semestre, objectifs 2022 rehaussé d’un retour à la croissance du chiffre d’affaires, entre 18,2 et 18,4 Mds, du profit avec une marge opérationnelle de 13 % et un autofinancement libre de 2 Mds€ ;

- Attente pour 2022 du retour à la pratique historique d’un taux de distribution de 40 %.

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.