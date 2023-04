Safran: la holding acquiert Aubert & Duval auprès d'Eramet information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 12:40

(CercleFinance.com) - Safran annonce que la holding détenue à parts égales par Airbus, Safran et Tikehau Capital a finalisé ce jour l'acquisition de la société Aubert & Duval auprès du Groupe Eramet.



Aubert & Duval (CA de 550 ME avec 3700 salariés) est un fournisseur stratégique de matériaux et pièces critiques pour des industries particulièrement exigeantes, notamment l'aéronautique, la défense, le nucléaire et le médical.



'Sa forte compétence dans les aciers spéciaux et les superalliages, ainsi que son expertise plus récente de la filière titane, sont essentielles aux produits des filières aéronautiques, du transport, de l'énergie, de la défense et du médical', estime Safran.



'Cette acquisition 'permet de garantir une souveraineté nationale et européenne à nos programmes stratégiques de moteurs disruptifs civils et militaires, et de sécuriser lachaîne d'approvisionnement de matériaux et pièces critiques', ajoute Olivier Andriès, Directeur Général de Safran.