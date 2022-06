Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: la compagnie STARLUX adopte le siège Skylounge Core information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 15:43









(CercleFinance.com) - Safran annonce que la compagnie aérienne STARLUX, basée à Taipei, vient d'effectuer son premier vol avec un Airbus A330neo équipé de sièges de classe affaires Skylounge Core de Safran Seats.



En février, STARLUX a commandé huit Airbus A330neo, des appareils équipés de 28 sièges Skylounge Core, spécialement conçus pour les avions long-courriers tels que l'Airbus A330neo ou le Boeing 787.



Selon Safran, ce siège fabriqué en France 'offre le meilleur de la classe Affaires pour une expérience passager inégalée'.







