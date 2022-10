Safran: la Commission autorise l'acquisition de Cilas information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 13:02

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition de Compagnie Industrielle des Lasers (Cilas) par Safran Electronics & Defense (SED) et MBDA France (MBDA), toutes basées en France.



Cilas développe, produit et commercialise de produits et de systèmes de défense, de grands programmes de lasers scientifiques ainsi que des instruments scientifiques et industriels. SED est active dans les domaines de l'optoélectronique, de l'avionique, de l'électronique et des logiciels critiques ayant des applications civiles et militaires. MBDA est active dans la conception, la fabrication et la commercialisation de missiles et de systèmes d'armes.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu de son impact limité sur la structure du marché, ainsi que du fait que la nouvelle entité n'aurait pas la capacité de verrouiller l'accès des fournisseurs potentiels d'effecteurs lasers à un éventuel marché des systèmes d'armes laser.