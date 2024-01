Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: l'Open Fan testé en soufflerie avec l'ONERA information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 15:11









(CercleFinance.com) - Safran Aircraft Engines annonce conduire les premières campagnes d'essais en soufflerie, dans le ville de Modane, de l'ECOENGInE, un démonstrateur à l'échelle 1/5e du futur Open Fan, en partenariat avec l'ONERA, le centre français de recherche aérospatiale.



Les essais de l'ECOENGInE visent à démontrer les performances aérodynamiques et acoustiques du module fan en simulant un environnement de vol, et à valider la conception des aubes de soufflante.



Selon Safran, l'Open Fan permettrait à terme de diminuer de 20% la consommation de carburant et des émissions de CO2 - jusqu'à 80% avec l'incorporation de carburants durables - sur la prochaine génération d'avions monocouloirs à horizon 2035.



Afin de soutenir la montée en maturité de l'aérodynamique et de l'acoustique de l'OpenFan, Safran Aircraft Engines et l'ONERA ont récemment signé un contrat cadre permettant de sécuriser un plan d'essais ambitieux de 2024 à 2028 dans la continuité des essais ECOENGInE déjà réalisés.







