Safran: l'israélien Gilat retenu dans la connectivité en vol

(CercleFinance.com) - L'israélien Gilat Satellite Networks, un spécialiste des réseaux de communication haut débit par satellite, a annoncé mardi avoir été retenu par le français Safran dans le cadre d'un contrat de connectivité en vol estimé à plusieurs millions de dollars.



Aux termes de l'accord, Wavestream - une filiale de Gilat - va concevoir et fabriquer un nouveau bloc d'alimentation électrique en bande Ku destinées aux antennes de suivi de Safran qui équipent ses systèmes de de connectivité en vol.



Safran explique que le matériel fourni par Wavestream va lui permettre de renforcer sa gamme de produits avec le lancement d'un nouveau terminal de connectivité en vol, un segment de marché dans lequel il rencontre aujourd'hui une forte demande.





