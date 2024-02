Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: investissement dans une start-up US qui capte le CO2 information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 12:16









(CercleFinance.com) - L'équipementier aéronautique français Safran a annoncé jeudi avoir initié un investissement dans Avnos, une start-up américaine spécialisée dans le captage du CO2



Créée en 2020, l'entreprise est à l'origine d'une technologie qui consiste à capter le CO2 contenu dans l'air ambiant via un procédé permettant de réduire la consommation d'énergie et d'éviter l'utilisation d'eau.



Ce système vise à faire circuler l'air au contact d'un premier matériau adsorbant en vue d'en extraire l'eau, puis vers un second matériau, également adsorbant qui permet de retenir le carbone.



Selon Safran, cette technologie pourrait s'avérer essentielle à la décarbonation du secteur aérien, mais aussi pour la fabrication de carburants synthétiques pour l'aviation (e-fuels) qui nécessitent à la fois du CO2 et de l'hydrogène décarboné.



Le groupe a par ailleurs annoncé ce jeudi qu'il avait été retenu pour développer, aux côtés de Nexter, deux nouveaux viseurs pour le char Leclerc rénové.



Ces viseurs, basés sur les dernières technologies optroniques et inertielles, doivent permettre à l'équipage de détecter, d'identifier et de cibler un objectif à plusieurs kilomètres.





