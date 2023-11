Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : inscrit un nouveau record absolu à 161,8E information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 16:55









(CercleFinance.com) - Safran inscrit un nouveau record absolu à 161,8E (après 161E à la clôture le 24 novembre).

La dernière oscillation entre 143 et 153E induisait un objectif de 163E qui est tout proche d'être réalisé.

La prochain cible pourrait être 176E, soit +100% depuis le plancher du 14 juin 2022.





