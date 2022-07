Safran: inaugure trois sites industriels en Inde information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 10:53

(CercleFinance.com) - Safran inaugure trois sites industriels en Inde et annonce une implantation majeure pour 2025.



Implanté en Inde depuis 65 ans, Safran compte aujourd'hui 10 sites et emploie 750 collaborateurs. Ces annonces représentent un investissement de plus de 200 millions USD entre 2018 et 2025.



' Pour accompagner le dynamisme de ce marché aéronautique dont le trafic aérien devrait plus que doubler dans les 20 prochaines années, nous accélérons notre développement industriel et nos investissements dans le pays. Avec la création de notre plus grand centre de maintenance et réparation de moteurs civils, nous préparons également l'extension de ces activités aux moteurs militaires dans le pays. Grâce à nos trois nouvelles usines et notre nouvelle entité digitale, nous allons tripler nos effectifs en Inde dans les quatre ans à venir en nous appuyant sur des compétences locales de haut niveau. ' a déclaré Olivier Andriès, Directeur Général de Safran.