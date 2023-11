Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: inaugure sa centrale photovoltaïque en Normandie information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 07:59









(CercleFinance.com) - Safran inaugure la centrale photovoltaïque de son site de production de nacelles en Normandie.



La centrale photovoltaique du site industriel de Safran Nacelles est située à Gonfreville-L'Orcher.



Cette installation marque un tournant significatif dans l'engagement de Safran Nacelles dans l'énergie renouvelable en triplant sa production annuelle d'électricité issue de ses centrales photovoltaïques.



D'une puissance maximale de 4,8 MégaWatts, la centrale est composée de 12 000 panneaux solaires photovoltaïques, soit 24 000 m2 installés en ombrières de parking.



A ce jour, elle est l'une des plus grandes centrales photovoltaïques en autoconsommation sur un site industriel en France.



5,4 GWh (Gigawatt-heure) par an seront dédiés à l'autoconsommation pour couvrir plus de 25% des besoins du site.





