Safran Helicopter Engines introduit les biocarburants sur ses bancs d'essais

(AOF) - Safran Helicopter Engines (groupe Safran) a fait fonctionner un moteur Arrano avec 38 % de carburant aérien durable (SAF) pour la première fois, lors d'un essai au banc à son usine de Bordes dans le sud- ouest de la France. Lors de cet essai, un biocarburant fabriqué à partir d'huile de cuisson usagée été utilisé. Il s'agit d'une première étape dans l'utilisation de SAF sur les bancs d'essais de Safran Helicopter Engines. D'ici la fin de l'année, le motoriste envisage d'utiliser au moins 10 % de SAF sur l'ensemble de ses sites en France.

Précédemment, Safran Helicopter Engines avait contribué à la réalisation du premier vol d'un hélicoptère de secours avec du biocarburant, au cours duquel les moteurs Arriel 2E d'un Airbus H145 appartenant à l'opérateur allemand ADAC Luftrettung avaient fonctionné avec un mélange de 40 % de biocarburant et de kérosène JET-A1 conventionnel.

Safran Helicopter Engines et ADAC se sont engagés à poursuivre l'évaluation de l'utilisation de biocarburant au quotidien, sur un H145 basé à Cologne. En parallèle, Safran Helicopter Engines envisage des réaliser des essais similaires avec d'autres opérateurs d'hélicoptères.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des fondamentaux d'une croissance mondiale qui demeurent

La crise actuelle ne remettrait pas durablement en cause les fondamentaux de la croissance mondiale du transport aérien, qui devrait retrouver un rythme de 4 % par an en moyenne sur les vingt prochaines années. Cela devrait assurer un doublement du nombre de passagers aériens sur la période, ainsi qu'un quasi-doublement de la flotte mondiale, qui atteindrait 48.400 avions en 2039.

Les avions monocouloirs moyen-courriers, de type Airbus A320 et Boeing 737, représenteront toujours la plus grosse partie de la demande, avec 32.270 livraisons prévues sur vingt ans. Une prévision quasi-identique à celle de 2019. L'Asie, en particulier la Chine, hébergera la plus grande partie de la flotte mondiale (presque 40% contre 30% actuellement).