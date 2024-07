Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: hausse de 37% du RNPG semestriel information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Safran dévoile pour son premier semestre 2024 un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 37% à 1,43 milliard d'euros et un résultat opérationnel courant (ROC) en croissance de 41% à 1,97 milliard, soit une marge améliorée de 2,3 points à 15,1%.



Le chiffre d'affaires du motoriste et équipementier aéronautique a augmenté de 19,2% à plus de 13 milliards (+18,7% sur une base organique), avec notamment des croissances organiques de 23,1% en équipements et défense, et de 26,6% en aircraft interiors.



Pour 2024, Safran confirme prévoir (à périmètre constant et en données ajustées) un CA d'environ 27,4 milliards d'euros, un ROC proche de quatre milliards et un cash-flow libre d'environ trois milliards 'en fonction du calendrier de paiement de certains acomptes'.





Valeurs associées SAFRAN 205,00 EUR Euronext Paris 0,00%