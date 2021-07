Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : grimpe vers 118,5E, peut viser 120,2E information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 11:15









(CercleFinance.com) - La reprise en 'V' sur 107,84E se poursuit, Safran grimpe vers 118,5E et la figure prévoit un re-test de la résistance des 120,2E du 5 juillet. Au-delà, c'est le zénith des 127E (du 25 juin) qui serait en ligne de mire.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +2.64%