Safran : 'gap' au-dessus de 110,72E, repasse les 112,6E information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 10:55









(CercleFinance.com) - Safran ouvre un 'gap' au-dessus de 110,72E et repasse les 112,6E, l'ex-zénith du 6 août dernier. Le prochain objectif se situe à 117E, l'ex-zénith du 22 au 29 juillet, zone qui coïncide avec le plancher des 19 mai et 30 juin dernier.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +1.81%