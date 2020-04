Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : franchissement des 80E, prochain objectif 91,9E ? Cercle Finance • 28/04/2020 à 18:02









(CercleFinance.com) - Safran valide le franchissement des 80E (résistance du 9 au 20 avril): le titre aura t'il la force de rallier le prochain objectif 91,9E ? C'est un obstacle majeur: retracement du zénith du 26 mars dernier... alors que les annulations de commandes se multiplient (cela ressemble à un rallye à contre-tendance de moyen et long terme).

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +6.44%