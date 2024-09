Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: finalise l'achat de Preligens qui devient Safran.AI information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - Safran annonce qu'au terme d'un processus de négociations exclusives commencé en juin, Preligens, présenté comme 'l'un des leaders de l'intelligence artificielle pour les secteurs de l'aérospatial et de la défense', va rejoindre le groupe.



L'acquisition de Preligens a été finalisée pour une valeur d'entreprise de 220 millions d'euros. L'entreprise sera renommée Safran.AI et rattachée à Safran Electronics & Defense.



Fondée en 2016, Preligens propose des solutions éprouvées basées sur l'IA pour analyser les images à haute résolution, les vidéos FMV (full motion video) et les signaux acoustiques.





Avec ce rapprochement, Safran Electronics & Defense, expert reconnu dans les domaines de l'optronique, de la communication spatiale et de la navigation inertielle, confirme son engagement dans le domaine de l'IA.



En effet, grâce aux solutions de Preligens, ce rapprochement permettra à la société d'accélérer le développement de l'IA dans ses produits et services.





Valeurs associées SAFRAN 197,30 EUR Euronext Paris -0,33%