Safran : fait le point sur l'impact du Covid-19

(CercleFinance.com) - Le groupe Safran indique ce soir que la baisse de l'activité sur le mois d'avril liée à l'épidémie de coronavirus 'est de l'ordre de -50% par rapport à avril 2019'. 'A court terme, les compagnies aériennes d'une part et l'industrie aéronautique d'autre part devraient bénéficier de différentes formes de solutions des pouvoirs publics. A long terme, les perspectives restent bonnes pour Safran, notamment parce que sa flotte de moteurs CFM56 de seconde génération est jeune (environ 57 % des CFM56-5b/7b ont moins de 10 ans) et efficace dans le contexte actuel', commente le groupe, qui estime désormais que le nombre des livraisons de moteurs LEAP devrait être inférieur à 1.000 en 2020.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +1.37%