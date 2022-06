Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: extension de son site de nacelles à Casablanca information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 18:05









(CercleFinance.com) - Safran Nacelles Morocco a inauguré ce jour l'extension de son site de production de nacelles d'avion.



Cette extension de près de 6 000 m2 est dédiée à la production des nacelles de l'avion d'affaires haut de gamme Gulfstream G700/G800.



Safran a investi 115 millions de dirhams (11 millions d'euros) dans son site, qui intègre les meilleurs standards de l'industrie aéronautique.



' Il devient ainsi le site de référence de Safran au Maroc avec une volonté forte de digitaliser ses processus de production et de réduire son empreinte environnementale ' indique le groupe.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -1.07%