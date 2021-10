Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : extension d'un site de R&D et de production information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 15:49









(CercleFinance.com) - Safran a inauguré aujourd'hui l'extension du centre d'ingénierie et de production d'antennes de La Teste de Buch. Ce site regroupe les équipes de Recherche & Développement (R&D), de production et du support clients pour l'activité antennes et stations sol pour satellites et essais en vol de Safran Data Systems. Le site double sa surface, désormais de 6 850m², pour répondre à la forte croissance de la société, notamment liée à la multiplication des programmes spatiaux (missions scientifiques, télécommunications, constellations...). Ces équipements sont destinés à tous les grands programmes spatiaux et centres d'essais en France et à l'international.

