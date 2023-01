Safran et Thales remportent le marché Mercure du Ministère des Armées

(AOF) - Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'aéronautique civile, l'informatique, le médical et le ferroviaire, annonce que le GME (Groupement Momentané d'Entreprises) coordonné par NSE, qui regroupe Safran Electronics & Defense, Sofema et Thales, a remporté le marché Mercure de la Simmt (Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres).

D'une valeur maximum de près de 300 millions d'euros HT sur une durée de 7 ans, ce marché notifié le 16 décembre 2022, permettra au Ministère des Armées de répondre aux problématiques de gestion de la grande diversité de ses besoins en matière d'équipements des forces armées et de la nécessité de procéder à l'acquisition de matériels de manière réactive et flexible.

La solution apportée par le GME coordonné par NSE répond pleinement à ces enjeux, en agrégeant des expertises fortes et reconnues de fabricants et distributeurs français leaders dans leur secteur.

Ce marché porte sur la fourniture d'une large gamme de matériels, pièces de rechange, accessoires et prestations associées pour l'équipement du combattant, majoritairement via un nouveau système de catalogue électronique, qui facilitera grandement le processus de commande. Ce nouvel outil permettra d'apporter de la cohérence, de la réactivité et de la rapidité en centralisant les besoins.