SAFRAN et MTU Aero Engines ont trouvé un accord sur le moteur du futur avion européen

(AOF) - L'allemand MTU Aero Engines et le français Safran ont conclu un accord concernant la conception du moteur du futur avion de combat franco-allemand. Cet accord s'appuie sur les principes définis par une lettre d'intention signée en février dernier, qui indique que Safran aura la responsabilité d'ensemble pour le design et l'intégration du moteur et que MTU Aero Engines sera en charge des services. Les deux partenaires se sont mis d'accord pour la création d'une co-entreprise 50/50 qui verra le jour en 2021.