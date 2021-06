SAFRAN et GE Aviation planchent sur les moteurs durables et prolongent CFM jusqu'en 2050

(AOF) - GE Aviation et Safran ont lancé un programme de développement technologique audacieux visant une réduction de plus de 20 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par rapport aux moteurs actuels. Le programme CFM RISE, sous le label Innovation révolutionnaire pour des moteurs durables (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) démontrera et développera toute une gamme de nouvelles technologies révolutionnaires, destinées aux futurs moteurs dont l'entrée en service est prévue pour le milieu des années 2030.

Les sociétés ont également signé aujourd'hui un accord prolongeant jusqu'en 2050 le partenariat 50/50 de CFM International, ce qui reflète leur intention d'ouvrir la voie à une aviation plus durable, conformément à l'engagement du secteur à réduire de moitié les émissions de CO2 d'ici 2050.

Des fondamentaux d'une croissance mondiale qui demeurent

La crise actuelle ne remettrait pas durablement en cause les fondamentaux de la croissance mondiale du transport aérien, qui devrait retrouver un rythme de 4 % par an en moyenne sur les vingt prochaines années. Cela devrait assurer un doublement du nombre de passagers aériens sur la période, ainsi qu'un quasi-doublement de la flotte mondiale, qui atteindrait 48.400 avions en 2039.

Les avions monocouloirs moyen-courriers, de type Airbus A320 et Boeing 737, représenteront toujours la plus grosse partie de la demande, avec 32.270 livraisons prévues sur vingt ans. Une prévision quasi-identique à celle de 2019. L'Asie, en particulier la Chine, hébergera la plus grande partie de la flotte mondiale (presque 40% contre 30% actuellement).