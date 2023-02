Safran et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance signent un contrat de licence

(AOF) - Safran Nacelles et la filiale d'Air France ont signé un contrat de licence pour la maintenance, la réparation et la révision des nacelles de l’Airbus A320neo. Plus de 2500 nacelles produites par Safran Nacelles sont actuellement en service sur cet avion équipé de moteurs LEAP-1A de CFM International (une société commune 50/50 entre Safran Aircraft Engines et GE). Grâce à cet accord, Safran Nacelles s'assure que les flottes croissantes d'A320neo bénéficient des meilleures qualités de réparation garanties par l'OEM (=Safran Nacelles est le fabricant des nacelles de l’Airbus A320neo / LEAP-1A).

De plus, avec le soutien du réseau mondial de stations de réparation de Safran Nacelles et d'AFI KLM E&M (Air France Industries KLM Engineering & Maintenance), les opérateurs de l'A320neo sont assurés de trouver une station à proximité afin de réduire les temps de réparation et les coûts logistiques.

En acquérant une licence de Safran Nacelles, l'OEM des nacelles de l'A320neo / LEAP-1A, AFI KLM E&M étend ses capacités industrielles. La société aura ainsi accès aux outillages et au stock de grands composants de nacelles de Safran, en plus de ses propres ressources et stocks.