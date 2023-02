Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: équipe 17 de ses sites français en panneaux solaires information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 15:10









(CercleFinance.com) - La société Safran, accompagnée des sociétés Reservoir Sun et Idex, annonce qu'elle va produire une partie de son énergie en équipant 17 de ses sites français en panneaux photovoltaïques.



D'une puissance totale de près de 50 MWc, les centrales photovoltaïques seront installées principalement en ombrières de parking sur une surface totale d'un peu moins de 180000 mètres carrés.



Près de 39 GWh (Gigawatt-heure) par an seront dédiés à l'autoconsommation pour couvrir en moyenne 15% de la consommation des sites.



Les chantiers d'installation, pilotés par les deux sociétés partenaires, débuteront cette année et s'échelonneront jusqu'au premier trimestre 2025.





