Safran: en vert, un analyste relève sa cible

(CercleFinance.com) - Safran gagne près de 1% à Paris, dans le sillage d'une nouvelle analyse de Oddo BHF qui a réitéré ce matin sa note de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 173 à 202 euros.

L'analyste estime que , expliquant que l'impact favorable des tensions conjoncturelles pousse à une révision à la hausse de ses estimations pour le groupe de hautes technologies.



'Certes, suite à la récente progression du cours (18,6% depuis le début de l'année), la valorisation se tend avec un PE 12 mois glissant de 26,5 fois contre 18,5 fois pour la moyenne cinq ans pré-Covid, mais la visibilité est forte', juge l'analyste.



Oddo BHF estime la croissance annuelle moyenne des BPA 2023-26 à 19%, avec un degré de certitude élevé, et à près de 11 milliards d'euros le free cash-flow cumulé sur les trois prochaines années, dont une part importante sera retournée aux actionnaires selon lui.





