Safran : en recul vers les 113E

(CercleFinance.com) - Safran recule en direction de son support oblique court terme qui gravite vers les 113E. Dans l'hypothèse d'un rebond suivi d'un retour au-dessus des 120E enfoncés le 19/3, le titre pourrait revenir au contact de la résistance des 126E testée les 9 et 16/3.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -1.07%