Safran: en nette hausse, un broker ajuste son conseil

(CercleFinance.com) - Safran gagne près de 3% à Paris, soutenu par une analyse de Bernstein qui a relevé vendredi son opinion sur le titre, passant de 'performance de marché' à 'surperformance' avec un objectif de cours amélioré de 118 à 142 euros.



Le bureau d'études - qui fait de l'équipementier français son choix préféré au sein du marché mondial de l'aéronautique et de la défense pour cette nouvelle année - justifie son optimisme par les perspectives plus favorables du segment des pièces détachées pour l'aviation civile.



L'analyste déclare notamment s'attendre à une forte croissance dans les matériels de remplacement destinés aux moteurs CFM56 grâce à la réouverture progressive de l'économie chinoise.



La bonne dynamique dont bénéficient les appareils gros-porteurs devrait, quant à elle, profiter aux activités de Safran dans les équipements aéronautiques et les intérieurs de cabines, souligne-t-il dans sa note.







Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +3.03%