Safran: en négociation pour acquérir Preligens

(CercleFinance.com) - Safran annonce être entré en discussions exclusives en vue d'acquérir 100% du capital de Preligens, un leader de l'intelligence artificielle (IA) dédiée aux industries de l'aérospatial et de la défense, pour une valeur d'entreprise estimée à 220 millions d'euros.



Fondée en 2016 et basée en France, Preligens a réalisé un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros l'année dernière et emploie 220 salariés, dont 140 ingénieurs pour le pôle Recherche & Développement.



'Cette acquisition représenterait pour Safran une opportunité unique d'ajouter à son offre des capacités IA à l'état de l'art, tout en accélérant la feuille de route de sa transformation digitale, en particulier celle appliquée à l'Industrie 4.0', explique le groupe.



L'opération est soumise aux approbations réglementaires habituelles, ainsi qu'aux procédures d'information et de consultation des représentants du personnel de Preligens. Sa finalisation est attendue au troisième trimestre 2024.





Valeurs associées SAFRAN 203,50 EUR Euronext Paris +0,49%