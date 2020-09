Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : en hausse, mais un broker reste neutre Cercle Finance • 14/09/2020 à 11:55









(CercleFinance.com) - Le titre Safran avance ce lundi de +1%, même si l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, appréciant une 'amélioration graduelle des cycles de vol' mais regrettant 'une faible visibilité sur la fin de l'année 2020'. 'Alors que l'activité Aircraft Interiors (13.5% du CA 2019) est fortement pénalisée par son exposition aux long-courriers (c60%) et au retrofit/maintenance discrétionnaire, la société affiche sa confiance dans un retour au point mort d'ici à la fin de l'année et une marge à 2 chiffres d'ici à 2023 en cas de reprise des volumes', retient par ailleurs le broker d'un roadshow organisé avec le CEO et le CFO. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 96 euros.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +0.49%