Safran : en baisse, un analyste reste neutre

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Safran s'affiche en nette baisse ce mardi, reculant à Paris de -3,7%, alors que l'analyste Oddo BHF a confirmé sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, alors que Boeing a confirmé hier soir la suspension temporaire de la production de son B737 Max à partir de janvier. Une décision qui, selon le broker, soulève beaucoup de questions : 'Est-ce que le processus de rattrapage des livraisons s'étalera sur plus de deux années ? Le retard du Max et la dégradation de son image auprès des compagnies aériennes/passagers sont-ils si importants que Boeing doive anticiper le lancement d'un nouveau moyen-courrier ? Quelle sera l'ampleur du programme d'économies de coûts que lancera Boeing pour tenter d'effacer les surcoûts du Max ?' 'Safran n'a pas encore communiqué sur les conséquences de cette décision sur CFM mais nous pensons que, pour ne pas trop perturber sa propre chaine de fournisseurs, la probabilité est forte de devoir conserver un certain niveau de réception des pièces et donc de financer un stock propre. (...) En retenant une hypothèse de stabilisation de la supply chain CFM, un arrêt des pre-paiements de la part de Boeing et un léger ralentissement de la production chez Safran, nous estimons que le coût cash devrait dépasser 0.2 MdE par mois', retient Oddo BHF. Ainsi, et s'il réaffirme 'l'excellente qualité du titre', Oddo BHF confirme son objectif de cours de 147 euros. Celui-ci ne laisse que peu de place pour une hausse, avec un upside de +4%.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -3.71%