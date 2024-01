Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: easyJet commande plus de 300 moteurs pour sa flotte information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 14:53









(CercleFinance.com) - Safran fait savoir qu'easyJet a commandé des moteurs CFM LEAP-1A pour équiper une flotte de 157 Airbus de la famille A320neo, dont 56 A320neo et 101 A321neo, qui seront livrés à partir de 2029, ainsi que des moteurs de rechange et un contrat de services pluriannuel.



Pour rappel, CFM est une joint-venture à50/50 entreSafranAircraft Engines et GE,



La commande d'aujourd'hui renforce le partenariat à succès de plus de 25 ans entre Safran et easyJet. La compagnie aérienne exploite actuellement 257 Airbus A320ceos équipés de moteurs CFM56-5B et 69 A320neos équipés de moteurs LEAP-1A.



'Cet accord portant sur plus de 300 moteurs apportera d'importants bénéfices environnementaux grâce à une amélioration significative du rendement énergétique et à une réduction des nuisances sonores', a déclaré Johan Lundgren, le directeur d'easyJet.



'Il permettra également à easyJet de continuer à affirmer sa position de leader sur les principaux aéroports européens. easyJet travaille depuis longtemps avec CFM et se réjouit de poursuivre ce partenariat dans les années à venir', a-t-il ajouté.





