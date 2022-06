Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: deux nominations au sein de l'équipe de direction information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 13:01









(CercleFinance.com) - Safran Electrical & Power annonce deux nominations au sein de son équipe de direction à compter du 1er juillet 2022.



Bruno Bellangerest nommé directeur général de la division Power et membre du comité exécutif de Safran Electrical & Power. Il succède à Hervé Blanc, qui quitte Safran pour mener des projets personnels.

Après avoir été ingénieur système de communication sol/bord chez Airbus, puis chef de projet chez Scalian, Bruno Bellanger a intrgré Safran en 2004 en tant que responsable de l'antenne Safran Electronics & Defense de Toulouse. Depuis 2017, il est directeur des programmes de Safran Helicopter Engines.



Cécile Dubrovinest nommée présidente de Safran Engineering Services et membre du comité exécutif de Safran Electrical & Power. Elle succède à Valentin Safir, appelé à d'autres fonctions au sein de Safran.

Cécile Dubrovin a débuté sa carrière en 1994 chez Thales Microwave & Imaging Subsystems. Depuis 2013, elle est directrice générale de la business unit ' On-Board and Testing ' de Safran Data Systems.







