Safran : des objectifs ambitieux pour le moyen terme

(Crédits photo : Safran - Adrien Daste )

Pour son premier capital market day (CMD, journée investisseurs) depuis 2018, Safran a plutôt convaincu. Le titre ne s'est pas envolé mais a assez bien résisté, dans un marché parisien en forte baisse. Certains commentaires d'analystes étaient, en outre, plutôt positifs, dont la note publiée par UBS: «Les principaux éléments du CMD sont tous très encourageants et devraient placer Safran sur une trajectoire attrayante.»

De 16% à 18% de marge

Pour cause, la nouvelle équipe, le directeur général, Olivier Andriès, et le directeur financier, Pascal Bantegnie, qui prendra ses fonctions le 1erjanvier, l'ont répété: «Safran se remet avec succès de la crise» et «la croissance est de retour». La direction a affiché ses ambitions, pour le moyen terme, d'un retour à une croissance interne robuste et aux marges record. Certes, le rebond du trafic est décisif à court terme. Mais les positions solides du groupe sur les quatre appareils qui représenteront 90% des livraisons au cours des prochaines années (A320neo, 737 MAX, 787 et A350) ainsi que la flotte des moteurs CFM56 encore jeunes et nécessitant des passages en atelier lui permettront de retrouver ses performances d'avant la crise. Sans compter la baisse du point mort et les 500millions d'euros d'économies par rapport à2019, qui devraient perdurer d'ici à 2025.

Le groupe table ainsi sur une progression annuelle moyenne de son chiffre d'affaires supérieure à 10% entre2021 et2025 (pour 1€ à 1,20$), tirée notamment par la croissance d'environ 15% des activités de services pour moteurs civils. La société pourrait réaliser des acquisitions, tandis qu'elle a mis sous revue près de 30% des activités ex-Zodiac.

Elle devrait, par ailleurs, retrouver dans quatre ans une marge opérationnelle courante ajustée de 16% à 18% (15,5% en 2019). C'est ce que Safran visait initialement en 2018 pour 2022. Le groupe prévoit aussi une forte génération de trésorerie, grâce à la hausse de l'Ebitda et à une bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement. De quoi soutenir ses ambitions et revenir à un ratio de distribution du bénéfice de 40%, mais pas avant le dividende versé en 2023. Ensuite, Safran examinera «sa pratique de retour aux actionnaires afin d'assurer un rendement croissant et attractif».

Le discours tenu aux investisseurs s'est révélé positif et volontaire. Les ratios sont un peu élevés pour 2021 et 2022, mais la reprise devrait soutenir le titre.