Safran: des brokers réitèrent leurs conseils à l'achat information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 14:53

(CercleFinance.com) - Safran a relevé ses objectifs pour l'exercice 2023, invoquant une excellente performance au premier semestre, essentiellement portée par ses activités de services pour moteurs civils.



L'équipementier spécialisé dans l'aérospatiale, la défense et la sécurité a précisé désormais tabler sur un résultat opérationnel courant d'environ 3,1 milliards d'euros cette année, au lieu d'environ trois milliards précédemment. Son objectif d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 23 milliards d'euros reste, quant à lui, inchangé.



Après la publication de ses prévisions et des semestriels, Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Safran et relève son objectif de cours de 151 à 171 euros, après le relèvement de ses estimations, l'intégration du SBB et la mise à jour de ses hypothèses de marché.



'Sur cette base, le titre se traiterait sur un PE 2025 de 21 fois pour un TMVA 2022-25 des BPA de 34% et un FCF cumulé sur la même période de 11,9 milliards d'euros, contre respectivement 27% et 1,67 milliard pour MTU', pointe l'analyste.



Oddo BHF continue de préférer Safran dans l'univers des motoristes 'pour son pricing power, la qualité de son portefeuille et l'optionnalité qu'ouvrent les difficultés du PW1100 dans l'après-vente à court terme comme l'évolution des parts de marché à moyen terme'.



Bank of America a renouvelé également sa recommandation d'achat sur Safran suite à l'annonce du projet d'acquisition des activités d'actionneurs et commandes de vol de Collins.



Dans une note de recherche, l'analyste souligne que l'opération devrait permettre à l'équipementier aéronautique français de se renforcer dans l'actionnement hydraulique et électromécanique.



'Cela devrait lui permettre de se positionner favorablement dans l'optique de l'aviation de nouvelle génération', explique BofA.



En dépit de cette opération, l'intermédiaire dit toujours s'attendre à ce que le groupe lance un programme de rachats d'actions.



BofA dit tabler sur une enveloppe d'un milliard d'euros consacrée à ces rachats de titres en 2023, avant le déblocage de respectivement deux milliards d'euros pour les exercices 2024 puis 2025.



Son objectif de cours de 201 euros fait apparaître un potentiel haussier de près de 40%.