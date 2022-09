Safran:démarre ses activités de réparation à Suzhou en Chine information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 12:07

(CercleFinance.com) - Safran Nacelles a reçu la certification de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA) marquant les débuts des activités du site de réparation de nacelles de Suzhou en Chine.



Le site peut réparer les nacelles et les inverseurs de poussée des flottes des avions Airbus A330ceo, A320neo équipés des moteurs LEAP-1A de CFM International. Une première nacelle A320neo d'une compagnie aérienne chinoise est d'ailleurs en cours d'inspection.



Vincent Caro, Président de Safran Nacelles a déclaré : 'Cette station couvre les marchés des zones Asie, Pacifique et Océanie. Les opérateurs de la région bénéficieront ainsi d'une proximité géographique qui réduiront les coûts et les temps de transport des matériels.'



La station de réparation de plus de 5 000 m2dispose également des outillages spécifiques pour réparer les nacelles et les unités remplaçables en ligne du COMAC C919 afin de soutenir les prochaines entrées en service de l'appareil.



Ce nouveau site complète le réseau de maintenance, réparation et révision de la société qui couvre déjà l'Europe, le Moyen-Orient, la péninsule indienne et le continent américain. Il servira aussi au stockage des grands composants des nacelles pour toute la région Asie.