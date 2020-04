Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : décroche de -7%, en direction des 73E Cercle Finance • 15/04/2020 à 09:48









(CercleFinance.com) - Alors que Boeing, l'un de ses principaux clients, enregistre une nouvelle annulation de commande de 75 avions (donc 150 moteurs de 737-Max), Safran poursuit sa décrue, avec une seconde chute de plus de 7% en 48H, vers 74,2E : le titre se rapproche d'un support situé à 73E qui pourrait permettre -en cas de rebond- d'amorcer une ascension ultérieure au-delà de 92E (résistance du 26/03), en direction du 'gap' des 102,2E du 11 mars

