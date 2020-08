Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : décroche de -5% vers 97E Cercle Finance • 31/08/2020 à 18:17









(CercleFinance.com) - Safran ricoche brutalement sous 103E et décroche de -5% vers 97E, enfonçant à la marge le plancher des 97,25E du 21 août pour revenir à ses niveaux du 8 août. Le prochain support se dessine désormais vers 89,44E du 31 août ou 15 juin.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -5.11%