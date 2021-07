Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : décroche de -5% sous les 108E Cercle Finance • 19/07/2021 à 15:37









(CercleFinance.com) - Safran décroche de -5% sous les 108E, un repli plus sévère que le 28 juin (c'était la pire séance de l'année 2020) et le titre enfonce le plancher des 113,8E du 23 mars et 8 juillet (intraday). L'accélération est si brutale que rien ne semble pouvoir stopper la baisse avant les 102,95E du 1er février, un support à préserver absolument.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -5.35%