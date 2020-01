Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : déborde les 146E, le record des 150,8E en vue Cercle Finance • 24/01/2020 à 16:20









(CercleFinance.com) - Safran (+3%) déborde les 146E: le re-test du record des 150,8E (du 19/11 en intraday) est en vue et celui des 150E (en clôture) du 15/11 semble immédiatement accessible (il suffit de dupliquer cette séance du 24/01). Attention toutefois au risque de double-top sous 150E mais pas de confirmation d'un scénario baissier à moins d'enfoncer 136E (la base du 'M')

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +3.45%