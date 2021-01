Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : dans le rouge, un broker abaisse sa cible Cercle Finance • 15/01/2021 à 16:39









(CercleFinance.com) - L'action Safran perd un peu plus de 2% à Paris, alors que ce matin, Oddo a réduit son objectif de cours sur le titre (passant de 128 à 120 euros), estimant que sa valorisation restait 'relativement élevée'. Le broker a par ailleurs maintenu sa note 'neutre' sur Safran. Selon le broker, l'exercice 2020 de Safran a été 'sauvé par l'ajustement de la base de coûts'. Si l'analyste revoit légèrement à la hausse son estimation d'EBIT pour 2020 - passant de 1663 à 1677 ME - il réduit son estimation d'EBIT pour 2021 de 10,6%, à 2038 ME. Le bureau d'analyses rappelle que la publication des résultats, attendue le 25 février, devrait permettre au CEO de dévoiler la feuille de route ainsi que certains objectifs.

