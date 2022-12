Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: création d'une nouvelle usine en Belgique information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 10:21









(CercleFinance.com) - Safran a annoncé hier la création d'une nouvelle usine de production d'aubes de compresseur pour moteurs d'avion en Wallonie, dans la Province de Liège (Belgique).



Représentant un investissement de 50 millions d'euros, le nouveau site industriel de 10.000 m2s'implantera à Marchin, sur un ancien site d'ArcelorMittal. Il produira des aubes de compresseur en titane, entre autres pour le moteur LEAP, et viendra renforcer l'expertise industrielle de Safran Aero Boosters dans son produit phare, le compresseur basse pression.



Portant le nom de Safran Blades, ce site est créé en partenariat avec les pouvoirs publics fédéraux belgeset wallons, la Société Régionale dʼInvestissement de Wallonie (SRIW) et la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (S.F.P.I.M).



Safran Aero Boosters est majoritaire avec 56 % et les deux partenaires détiennent chacun 22 %.





