Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: création d'une coentreprise avec MTU Aero Engines information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - Safran a fait savoir hier que Safran Helicopter Engines et MTU Aero Engines avaient signé un accord de coopération afin de créer EURA (EUropean MilitaryRotorcraft EngineAlliance), une coentreprise à parts égales.



Cette société constituera le noyau d'un programme de coopération avec des partenaires industriels et technologiques de plusieurs autres pays européens.



Avec la création d'EURA, les deux entreprises franchissent une étape importante vers le développement en partenariat d'un nouveau moteur 100 % européen pour la prochaine génération d'hélicoptères militaires européens.





Valeurs associées SAFRAN 197,80 EUR Euronext Paris +0,48%