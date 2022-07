Safran: création d'un coentreprise avec HAL en Inde information fournie par Cercle Finance • 08/07/2022 à 17:16

(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines annonce avoir signé un accord avec Hindustan Aeronautics Limited (HAL) pour la création en Inde d'une nouvelle coentreprise, Helicopter Engines MRO Pvt Limited (HE-MRO), destinée au développement, à la production, à la vente et au support des moteurs d'hélicoptères.



L'un de ses principaux objectifs sera de répondre aux besoins des futurs hélicoptères d'HAL et du Ministère de la Défense indien (MoD) et notamment l'IMRH (Indian Multi Role Helicopter), hélicoptère de 13 tonnes.



' La création de cette nouvelle coentreprise marque un tournant dans notre relation historique avec HAL et le MoD indien, avec le développement et la maintenance d'une nouvelle génération de moteurs d'hélicoptères', a déclaré Franck Saudo, Président de Safran Helicopter Engines



La coentreprise HE-MRO à Goa fournira des services de MRO (maintenance, réparation et révision) pour les moteurs TM333 et Shakti en service dans les forces armées indiennes. La société sera opérationnelle d'ici fin 2023.