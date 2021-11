Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : coopération avec ÖAMTC Air Rescue sur le SAF information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines et l'opérateur autrichien ÖAMTC Air Rescue vont coopérer sur le déploiement de carburants aérien durables (SAF). Le groupe va assister l'opérateur autrichien dans l'utilisation de SAF sur sa flotte d'Airbus H135 équipés de moteurs Arrius 2B2. D'ici l'été 2022, l'un de ses hélicoptères de transport médical sera prêt à utiliser de 30 à 50 % de biocarburant, les moteurs Safran étant certifiés pour fonctionner à hauteur de 50 % de SAF. L'opérateur examinera par la suite la possibilité de déployer ce type de carburant sur l'ensemble de ses bases. Les deux partenaires étudieront aussi l'utilisation de 100% de SAF, ainsi que des carburants innovants tels que les e-carburants.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -2.75%