Safran : convention de rachats d'actions avec un PSI

(CercleFinance.com) - Safran annonce avoir conclu une convention avec un prestataire de services d'investissements (PSI) en vue d'acquérir au plus 650.000 actions ordinaires (soit 0,15% du capital social au 28 février) au plus tard le 19 mai et en fonction des conditions de marché. Ces actions seront attribuées ou cédées aux employés ou mandataires sociaux. Le prix moyen par action sera déterminé sur la base de la moyenne des cours moyens pondérés pendant la durée de la convention. Le prix unitaire ne pourra pas excéder 165 euros.

