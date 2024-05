Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: convention avec un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Safran indique avoir conclu une convention avec un prestataire de services d'investissement (PSI) pour la mise en oeuvre d'une nouvelle tranche de rachat de ses propres actions par le motoriste et équipementier aéronautique.



Cette opération vise à permettre, d'une part, la remise d'actions en cas de conversion de ses obligations convertibles venant à maturité en 2028 et, d'autre part, l'allocation ou la cession d'actions à des salariés ou mandataires sociaux de Safran ou des filiales.



Suivant les termes de cette convention, Safran achètera des actions pour un montant maximum de 420 millions d'euros à compter du 30 mai et au plus tard le 26 juin. Cette opération sera réalisée à un prix maximum de rachat à 300 euros par action.



Par ailleurs, le groupe annonce aux porteurs de ses obligations convertibles en circulation dont l'échéance était initialement le 15 mai 2027, qu'il va procéder au remboursement anticipé de la totalité de ces OCEANE 2027 en circulation.





