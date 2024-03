Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: contrat long terme entre flyadeal et Safran Nacelles information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - Safran a annoncé hier la signature d'un accord de long terme entre flyadeal (compagnie aérienne à bas coûts, filiale du groupe Saudia) et Safran Nacelles.



L'accord porte sur le support complet des nacelles de la flotte de flyadeal, composée d'Airbus A320neo équipés des moteurs LEAP-1A de CFM International (coentreprise à 50/50 entre Safran Aircraft Engines et GE Aerospace).



Cette collaboration renforce l'engagement de flyadeal à assurer l'efficacité opérationnelle et la fiabilité de la maintenance de sa flotte.



En vertu de cet accord, flyadeal bénéficie d'un accès total à la vaste gamme d'équipements de Safran Nacelles, ce qui lui garantit la disponibilité des matériels nécessaires pour répondre rapidement à tout événement en service.



flyadeal bénéficiera en outre des solutions OEM (Original Equipment Manufacturer) de maintenance, réparation et entretien (MRO) de Safran Nacelles dans sa station de réparation AMES à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis (AMES est société commune 50/50 entre Safran Nacelles et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance).









